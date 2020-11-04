Путин считает, что конкурс для школьников "Большая перемена" должен стать ежегодным Общество

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин считает, что всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" должен стать ежегодным, поскольку общенациональная задача страны - способствовать успеху молодежи.

Как передает ТАСС, глава государства провел встречу с финалистами конкурса в режиме видеоконференции в понедельник.

"Считаю, что конкурс должен стать ежегодным, и те ребята, кто не войдет в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе "Большая перемена" в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу", - сказал президент.

"Ваш личный успех, успех миллионов ваших ровесников определяет благополучие, динамичное развитие всей России, - обратился Путин к школьникам. - Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни". "Это без всякого преувеличения наша общенациональная цель, и, убежден, она объединяет всех наших граждан", - подчеркнул президент.

Путин полагает, что название образное - "в нем и жизнь, и школа, время дружбы, новых знаний, открытий и оно отражает грандиозные общественные, технологические изменения, в полном смысле большие перемены, которые сейчас происходят в мире". "Чтобы быть лидерами в бурном, сложном ХХI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом человеке заложен, помочь найти свой путь в жизни. От этого зависит будущее России, ее успехи и достижения", - уверен Путин. Поэтому он считает важным проведение конкурса "Большая перемена", во время которого школьники могут продемонстрировать свои способности.

По мнению президента, "конкурс открыл новые звезды, и даже целые созвездия юных талантов". Он отметил, что ребята смогли стать примером для сверстников, "доказали, что все в ваших руках, все зависит и от настойчивости". "Мы обязательно поддержим вас во всех добрых начинаниях и планах", - пообещал глава государства.

Он напомнил, что победители конкурса получают по миллиону рублей и имеют возможность поступить в лучшие вузы страны, награды получат и лучшие ученики средних классов, и финалисты, не будут забыты и педагоги. Особо президент выделил проекты участников конкурса, касающиеся добровольчества и волонтерства. "Это абсолютно верно, потому что в эпоху больших перемен очень важно оставаться неравнодушным человеком, ценить дружбу, взаимовыручку, оказывать помощь ближнему, беречь природу", - объяснил президент.

Путин также заметил, что благодаря конкурсу у молодежи появилась еще одна площадка для самореализации вне зависимости от места жительства и возможностей родителей. "Чем больше таких открытых дорог для вас, тем увереннее движение вперед всей страны", - подчеркнул глава государства. По мнению Путина, главная победа участников конкурса в том, что "они смогли побороть сомнения, сделать важный шаг навстречу мечте, доказали, что можно многого добиться благодаря воле, настойчивости, таланту и трудолюбию".