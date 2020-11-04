Как карты Таро помогают найти любовь и сохранить романтические отношения?

Тема отношений всегда остается актуальной для людей любого возраста. Конечно, периодически нам хочется остаться одним, чтобы расслабиться, отдохнуть и разобраться в собственных мыслях. Но редко встречаются люди, мечтающие о тотальном одиночестве. Наоборот, подобное состояние навевает ужас даже самым состоятельным и уверенным в себе личностям.

В этом нет ничего удивительного, ведь стремление встретить вторую половинку находится на биологическом и культурном уровнях. Это понимание важности передачи своих генов при рождении детей, а также формирования семьи и становления полноценной ячейкой общества. Все это заставляет активно и впопыхах искать любовь.

Вот только сделать это бывает невероятно сложно. Люди кажутся слишком закрытыми, а отношения на начальном этапе крайне хрупкими. Изначальная симпатия не всегда перерастает во что-то серьезное. Вот здесь на помощь приходит гадание на картах Таро онлайн, которое даст советы и поможет узнать юольше о второй половинке.

Речь идет о древней колоде карт, классический вариант которой появился в 15-м веке на территории Европы. Но история самих Таро может относиться еще к суфийским школам (в исламских странах), где арканы использовали в качестве символов, раскрывающих информацию для посвященных.

Постепенно Таро стали одним из наиболее популярных вариантов гадания. Многие уверены, что эти карты используют только для составления прогнозов на будущее. Но в реальности диапазон прогнозов невероятно огромен и включает большое количество запросов. Один из таких разделов касается темы любви и отношений.

К примеру, вы можете быть одиноким человеком. Тогда вам точно подойдет гадание на Таро на суженого. Выпавший аркан подскажет, когда же произойдет заветная встреча, почему это не случится раньше и что можно сделать, чтобы приблизить конкретный момент знакомства.

Если же это ранний этап отношений с первыми свиданиями или просто симпатия, то запросов может быть гораздо больше. Карты Таро помогут понять, позвонит/напишет ли понравившийся человек, будете ли вы вместе, быть второму свиданию или нет, что он чувствует к вам в конкретный момент и каковы его намерения.

Уже в самих отношениях приходится присматриваться к поведению партнера. К сожалению, его чувства и эмоции не всегда считываются. Например, вы можете сомневаться или же подозревать его в чем-то. Тогда Таро поможет понять, что думает мужчина, какие у него к вам чувства. Можно погадать на то, быть свадьбе в ближайшем будущем или же нет.

Разумеется, в отношениях бывают и сложные ситуации, конфликты, споры, разногласия. Тогда правильный и точный расклад позволит понять, скучает по вам бывший или нет; чем он занят, жалеет ли о разрыве отношений, будете вы вместе или нет.

Карты могут сказать - нужно ли сделать первый шаг или же он вскоре сам придет мириться. Арканы также помогут понять, что с этим человеком у вас разные пути и идти на примирение вовсе не стоит. Расклад позволяет развеять сомнения в верности второй половинки или же подтвердить ужасные подозрения.

Чтобы сделать расклады максимально эффективными, следует гадать в полном одиночестве. Выбирайте вечернее или утреннее время, когда ваши мысли освобождены от проблем, а родные и близкие не смогут войти в комнату и потревожить. Если составляете прогноз на конкретного человека, то не будет лишним взять в руки его фотографию, чтобы сфокусировать внимание и добавить его энергетику.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.