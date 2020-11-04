"Амиллидиус": с верой в будущее творим реальность

"Амиллидиус" — необычная рекламного компания. Со дня своего основания в 2010 году она сделала ставку на интернет-маркетинг. Еще когда интернет-технологии не позволяли бизнесу "уйти" в интернет полностью, в "Амиллидиус" верили и убеждали своих клиентов в том, что за интернетом будущее. Клиенты, среди которых "Телетрейд", неохотно открывали онлайн-отделения, но позднее поняли свои преимущества. Когда онлайн и соцсети действительно захватили мир, а каждый человек начал носить интернет в своем кармане, уделяя ему не менее трех часов в день — клиенты "Амиллидиус" (https://interfax.com.ua/news/press-release/692499.html) оказались на коне. В то время как другие компании были вынуждены догонять тренд, в "Телетрейд", Profit Point и другие его возглавили.

Богдан Терзи: "Наша миссия – помогать бизнесу"

Однако "Амиллидиус" не только оказывает весь ассортимент маркетинговых и рекламных услуг. Образование – сфера, мимо которой не смог пройти глава компании Богдан Терзи. Будучи известным бизнес-экспертом, он постоянно сталкивается с тем, что владельцы малого бизнеса не понимают важности маркетинга и откровенно пренебрегают им. Чтобы изменить эту печальную ситуацию, эксперт решил запустить под брендом "Амиллидиус" бесплатные семинары по теории и практике маркетингового продвижения. Отзывы побывавших на мероприятиях "Амиллидиус" свидетельствуют о том, что главная цель достигнута: бизнесмены выходят с четким осознанием важности маркетинговой науки. При этом получить их всех в свои клиенты не входит в задачу компании. Это приятный побочный эффект, не более, утверждают тут. Главная цель "Амиллидиус" заключается в оздоровлении бизнес-климата во всех странах физического присутствия компании: Украине, Польше, Португалии. В укоренении понимания того, насколько важно бизнесу правильно коммуницировать с потребителями. В конечном счете, от этого выигрывают все: бизнес получает прибыль, люди – товары и услуги, которые меняют их жизнь к лучшему.

Работа из Украины для всей Европы

"Амиллидиус" – европейская компания по духу, но ее корни находятся в Украине. Здесь же располагается главный офис компании и работает большая часть команды "Амиллидиус". Богдан Терзи также украинец и патриот. Однако он и его подчиненные верят в то, что глобализация станет не только виртуальной, но и реальной, а географические границы превратятся в формальность. И уже сегодня в "Амиллидиус" работают так, будто будущее наступило, даже в условиях пандемии находя клиентов из самых разных стран и успешно обслуживая их дистанционно.

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