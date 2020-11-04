Биография Антона Немкина

Немкин Антон Игоревич в широких кругах известен как инвестор, ориентированный на проекты в сфере информационных технологий. С его именем связаны такие известные IT-фонды, как "Цифровая долина Сочи" и "Атом", председателем попечительского совета которого он является.

Антон Немкин — член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и Наблюдательного совета Ассоциации РАКИБ. Помимо своей инвесторской и бизнес-деятельности он ведет блог, в котором рассказывает об экономике в сфере цифровых технологий.

Антон Немкин родился в городе Майкоп в 1983 году.

Его интерес к инвестициям и информационным технологиям берет начало в 2010-х годах. Мессенджер "Серафим" подарил Немкину первую известность благодаря освещению в прессе. В основе данного проекта была заложена безопасность коммуникаций. "Серафим" является корпоративным мессенджером, полностью защищенным пространством для передачи сообщений между сотрудниками бизнеса или госкомпании.

Данный мессенджер – разработка ООО "Серафим", которую Антон Немкин учредил в 2016 году.

Годом позднее Немкин становится председателем попечительского совета фонда "Атом". Основная задача фонда – разработка информационно-коммуникационных технологий в нашей стране. Кроме этого, "Атом" поддерживает стартапы по данной специализации. Таким образом, фонд стремится развивать индустриальный и промышленный потенциал российских IT-предприятий и вывод IT-проектов из России на ведущие позиции в мире.

Стартап Billetick.ru можно назвать самым запоминающимся проектом "Атома". Это сайт-агрегатор и приложение для удобного приобретения билетов и пропусков в известные туристические места города Сочи. Впервые идея проекта зародилась во время проведения конкурса "Цифровой прорыв". В 2019 году "Цифровая долина Сочи" представила на одном из хакатонов конкурса кейс, заключавшийся в создании удобного сервиса по продаже билетов в сочинские заповедники. Идею одобрили и подхватили. Именно она стала фундаментом мобильного приложения по быстрому и доступному приобретению билетов в любое из популярных туристических мест города Сочи. В дальнейшем функционал приложения будет расширен, в него войдут достопримечательности Кавказа и Москвы и даже возможность продажи билетов на местные футбольные матчи.

2019 год для Немкина был ознаменован созданием фонда "Цифровая долина Сочи". Этот фонд ориентирован на развитие и поддержку IT и информационных технологий. Одним из самых интересных проектов "Долины" стал онлайн-лагерь для детей "Цифроскоп". Он был создан во время ковидной пандемии в качестве площадки для дополнительного дистанционного обучения детей, которые из-за ограничительных мер остались этим летом дома. Ученики со всего Краснодарского края посетили площадку "Цифроскопа" во время первой смены, которая проходила с июля по август. Наиболее обсуждаемыми оказались темы: искусственный интеллект, умный дом, нейросети. Среди преподавателей "Цифроскопа" значились ведущие специалисты из "Кодабры", "Лаборатории знаний" и "Сколково".

Сам лагерь стал участником форума Агентства стратегических инициатив, результаты которого будут озвучены в ноябре. Цель форума - отбор ста лучших идей со всех регионов страны.

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