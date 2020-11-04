Серийного поджигателя будут судить в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Молодого мужчину, обвиняемого в серии поджогов, будут судить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в прокуратуре Советского района.

Следователи полагают, что 34-летний житель областного центра совершал поджоги помещений и имущества из хулиганских побуждений.

Например, в феврале 2020 года в ночное время он поджег частное помещение с помощью горящей автомобильной шины, чем причинил ущерб владельцу на 36 тысяч рублей.

Через месяц на той же улице он поджег рольставни другого здания, но на той же улице. В результате обгорел фасад дома, а сами рольставни и входная дверь дома – повреждены. В этот раз ущерб превысил 19 тысяч рублей.

Когда мужчину задержали, он оказал сопротивление, брызнув в лицо одному из полицейских слезоточивым газом, и ударив второго.

В отношении нижегородца возбуждено уголовное дело по обвинению в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ) и в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). В настоящее время расследование дела завершено и направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет колонии.