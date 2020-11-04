Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Происшествия
05 ноября 2020 15:21  [158] СК выясняет подробности гибели мужчины, обнаруженного в сгоревшей бытовке в п.Пижма
05 ноября 2020 13:48  [300] Девушка пропала в Балахнинском районе
05 ноября 2020 12:20  [322] Капитан судна скрыл факт столкновения с понтоном на Оке около Дзержинска
05 ноября 2020 10:18  [216] Мошенница под видом медсестры похитила у нижегородки деньги
03 ноября 2020 17:38  [476] Житель Сергача хранил в хозпостройке рядом с домом почти 7 кг конопли
03 ноября 2020 16:31  [376] Серийного поджигателя будут судить в Нижнем Новгороде
03 ноября 2020 12:15  [501] Учащиеся колледжа подрались в Богородске из-за девушки
03 ноября 2020 10:02  [370] Один человек погиб на пожаре в Нижнем Новгороде
02 ноября 2020 16:50  [879] Молодая женщина погибла под колесами поезда в Семеновском районе
02 ноября 2020 16:35  [3741] Дело о взятке в отношении экс-главы Канавинского района Михаила Шарова передано в суд
Происшествия

Серийного поджигателя будут судить в Нижнем Новгороде

03 ноября 2020 16:31  [376] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Молодого мужчину, обвиняемого в серии поджогов, будут судить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в прокуратуре Советского района.

Следователи полагают, что 34-летний житель областного центра совершал поджоги помещений и имущества из хулиганских побуждений.

Например, в феврале 2020 года в ночное время он поджег частное помещение с помощью горящей автомобильной шины, чем причинил ущерб владельцу на 36 тысяч рублей.

Через месяц на той же улице он поджег рольставни другого здания, но на той же улице. В результате обгорел фасад дома, а сами рольставни и входная дверь дома – повреждены. В этот раз ущерб превысил 19 тысяч рублей.

Когда мужчину задержали, он оказал сопротивление, брызнув в лицо одному из полицейских слезоточивым газом, и ударив второго.

В отношении нижегородца возбуждено уголовное дело по обвинению в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ) и в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). В настоящее время расследование дела завершено и направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph