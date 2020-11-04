ZOOM – всегда на связи

ZOOM – кроссплатформенный мессенджер, разработанный студией Zoom Video Communications в качестве сервиса для организации видеоконференций, вмещающих до 100 собеседников за раз.
Общаться разработчики разрешают сразу после регистрации. Платить за доступ – совсем необязательно: скачать ZOOM можно по модели Freemium – часть контента выдается бесплатно, но за дополнительные преимущества все же придется заплатить.
Особенности:
Сбалансированный функционал ZOOM стал крайне необходимым. С середины 2020 года, когда мир погрузился в атмосферу эпидемии, мессенджер стал главным инструментом связи. Учителя и ученики, студенты и профессоры, работодатели и сотрудники – каждому хоть раз, но все же приходилось использовать это популярное средство для связи.
Новости, обновления и релиз
Мессенджер ZOOM за последние месяцы перестал предлагать новые возможностями: разработчики все чаще сосредоточены на исправлении ошибок и технических неполадок, способных привести к потери связи и вылетам.
А вот разработчики из "Яндекса", решившие не отставать от конкурентов и выпустить мессенджер "Телемост", предусматривающий схожий с Zoom функционал, движутся в ином направлении: старательно расширяют список любопытных вещей и предлагают все больше неповторимых концепций и механик.
Речь и о возможности перейти к конференции и общению без предварительной регистрации (достаточно передать друзьям ссылку на организованную виртуальную встречу), и наборе виртуальных "фоновых" изображений, разрешающих скрыть особенности помещения, откуда ведется беседа. Обновился и дизайн: российский аналог Zoom научился передавать видео в высоком качестве, автоматически выделяет того, кто разговаривает в текущий момент, и предлагает меньше переживать о скорости интернета.
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