Нижегородским медикам вручили награды за вклад в борьбу с COVID-19 Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородским медицинским работникам 3 ноября вручили награды за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства. К награде представлены более 20 нижегородских медиков.

За вклад в развитие здравоохранения региона Почетный штандарт губернатора был вручен трем медучреждениям: детской городской клинической больнице №1 Приокского района (главный врач – Елена Владимировна Гурьева), инфекционной клинической больнице №2 (главный врач – Ольга Алексеевна Мажара) и Лысковской ЦРБ (главный врач – Андрей Геннадьевич Басов).

"Сегодня мы видим здесь прекрасный пример единения совершено разных людей, которые нашли свое призвание в общем деле - помощи пациентам. Благодаря вашему профессионализму, самопожертвованию и сплоченности мы преодолели первый этап пандемии и, я уверен, обязательно справимся со всеми новыми угрозами, которые встанут на этом нелегком пути. Наша благодарность вам, дорогие медики, не знает границ", - сказал заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Еще 13 нижегородских врачей награждены знаком "Отличник здравоохранения Российской Федерации", семеро медицинских работников, командированных в период пандемии в Республику Абхазия, - почетными грамотами министерства здравоохранения Нижегородской области, пятеро медиков - памятной медалью "За самоотверженность в борьбе с пандемией".

Также пяти сотрудникам регионального Минздрава вручена благодарность губернатора Нижегородской области и одному медработнику – благодарность министерства здравоохранения Нижегородской области.

"Это высокая оценка труда всего нашего замечательного коллектива, который с марта 2020 года находится на "передовой" в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Наши медики работают с полной отдачей, не жалея ни времени, ни сил, иногда находясь сутками на "боевом" посту", - поделилась своими эмоциями главный врач инфекционной больницы №2 Ольга Мажара.