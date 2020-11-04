Житель Сергача хранил в хозпостройке рядом с домом почти 7 кг конопли

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Житель Сергача хранил в хозяйственной постройке рядом со своим домом почти 7 кг конопли. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Кроме частей конопли, полицейские также обнаружили и изъяли у него более 855 г. каннабиса.
Хозяин дома, 43-летний мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление. Он заявил сотрудникам полиции, что коноплю хранил для собственного потребления.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере). Мужчине грозит до 10 лет колонии.
Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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