Житель Сергача хранил в хозпостройке рядом с домом почти 7 кг конопли Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород (Архив)

Житель Сергача хранил в хозяйственной постройке рядом со своим домом почти 7 кг конопли. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Кроме частей конопли, полицейские также обнаружили и изъяли у него более 855 г. каннабиса.

Хозяин дома, 43-летний мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление. Он заявил сотрудникам полиции, что коноплю хранил для собственного потребления.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере). Мужчине грозит до 10 лет колонии.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.