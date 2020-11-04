Крытый ледовый каток постоят в Кавернино к весне 2021 года Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Крытый ледовый каток постоят в Кавернино Нижегородской области к весне 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе НРО партии "Единая Россия".

Как пояснили в пресс-службе, депутат Госдумы Артем Кавинов в ходе визита в Квернино посетил семь объектов, которые являются участниками партийных и национальных программ.

"Депутат Госдумы особо обратил внимание на два проекта, которые, пожалуй, были самыми долгожданными", - рассказали в пресс-службе.

"Крытый ледовый каток – почти мечта для жителей и для руководства территории. Мы давно обсуждали и искали возможности претворить в жизнь планы по обустройству круглогодичной ледовой площадки для ковернинских хоккеистов, фигуристов. Объект вошел в нацпроект. Строительство планируется завершить весной 2021 года. Он будет расположен рядом с обустроенным в том году парком Победы. И в целом здесь появляется большая территория для проведения семейного досуга", - рассказал Кавинов.

"Второй долгожданный проект - Дом культуры в деревне Сухоноска. Здесь не было своего культурного центра. Все, что существовало, – это помещение при школе, где активисты занимались клубной деятельностью. Мы работали в этом направлении вместе с администрацией района. Приезд в Ковернино губернатора позволил еще раз обозначить эту тему, и он ее поддержал. И результат радует всех. На особый контроль взяли вопросы приведения в порядок территории вокруг Дома культуры", - сообщил депутат.

Кавинов обратил внимание, что каждая из историй обновления - принципиальная для территории. "И все изменения к лучшему, безусловно, долгожданные. В деревне Анисимово партпроект "Единой России" "Новая школа" позволил привести в порядок здание школы, где под одной, теперь отремонтированной крышей, учатся 40 школьников и 30 детей посещает детский сад. А в Ковернино благодаря партийному проекту "Культура малой Родины" и народной программы "Вам решать" фактически удалось собрать заново, обустроить пространство детской "музыкалки". В деревне Гавриловка проект "Городская среда" изменил внешний облик местного парка. И теперь есть планы по его развитию", - рассказал подробности депутат.

Он добавил, что очень важно для территорий, команд руководителей, активистов в районах вовремя включаться и максимально полезно использовать те финансовые ресурсы, которые сегодня идут на малые территории по федеральным проектам.

"Конечно, результат складывается из многих составляющих: влияет и 44 ФЗ, и работа с подрядчиками, и участие общественности. Но профессиональный и конструктивное взаимодействие всех заинтересованных сторон всегда дает хороший итог", - пояснил Кавинов.