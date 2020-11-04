"Нижегородский экспорт получил признание на федеральном уровне", - Глеб Никитин Бизнес

Два нижегородских предприятия вошли в число лучших по итогам федерального конкурса "Экспортер года".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, о победе региональных предприятий стало известно по итогам заседания конкурсной комиссии, которое прошло под председательством первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова в Российском экспортном центре (РЭЦ).

Всего в конкурсе по 12 номинациям принимали участие 85 предприятий, которые стали лучшими по итогам окружных этапов. В каждой номинации было отобрано по три лучшие компании–экспортера.

Так, в категории "Крупный бизнес" АО "Нижегородский масложировой комбинат" заняло первое место в номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса", а АО "Управляющая компания "Биохимический холдинг "Оргхим" - второе место в номинации "Экспортер года в сфере промышленности".

"Мы видим, какая серьезная конкуренция была на конкурсе в этом году. Для нас очень важно, что успехи нижегородских экспортеров получили признание на федеральном уровне. Ежегодно наши предприятия наращивают объемы экспорта. По итогам первого полугодия 2020 года регион занимал 15-е место в стране по несырьевому неэнергетическому экспорту, но есть и потенциал роста. Проведение таких конкурсов становится для компаний серьезным стимулом двигаться вперед", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Несмотря на непростой год, нижегородским предприятиям удалось нарастить показатели по этому виду экспорта. За 8 месяцев текущего года он вырос, по данным таможенной службы, на 10% и почти достиг 2 млрд долларов. На сегодняшний день у региона более 120 стран-партнеров", -добавил глава региона.

Награждение победителей конкурса "Экспортер года" состоится 9 декабря в рамках форума "Сделано в России".

АО "Нижегородский масложировой комбинат" специализируется на производстве маргарина, жиров, соусов, майонеза, туалетного и хозяйственного мыла, эмульгаторов для жиров, подсолнечного масла и продуктов его переработки, а также располагает научно-исследовательским центром, осуществляющим новейшие разработки в области применения растительных жиров и масел в пищевой промышленности.

АО "Управляющая компания "Биохимический холдинг "Оргхим" является разработчиком и производителем крупнотоннажных продуктов "зеленой химии", неканцерогенных технологических масел-наполнителей, использующихся при производстве шин и синтетических каучуков, производит широкий спектр лесохимических продуктов.

Напомним, наращивание объемов экспорта является основной задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект включает пять федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Логистика международной торговли", "Экспорт продукции АПК", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".