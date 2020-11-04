Почти тонну макулатуры собрали в Нижегородской области в рамках проекта "Неделя без бумаги" Общество

Фото: Организаторы

Почти тонну макулатуры собрали в Нижегородской области в рамках экологического проекта "Неделя без бумаги". Об этом сообщили организаторы акции.

Проект "Неделя без бумаги" является всероссийским. Его организатором выступило АНО "Центр поддержки социально значимых проектов "Меняющие мир". За семь дней экоактивисты собрали 992,5 кг макулатуры и 16 кг батареек.

"Очень приятно, что нижегородцы становятся инициаторами акций, которые потом поддерживают в других регионах. В рамках нацпроекта "Экология" мы не только ликвидируем имеющиеся в регионе свалки - нам важно не допускать образования новых. А этого можно достичь, в частности, прививая экологическую культуру с самого раннего возраста", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В этом году, кроме Нижегородской области, в акции приняли участие республики Чувашия и Марий Эл, Алтайский край, Москва, Самара, Уфа и Волгоград. В обшей сложности участники акции собрали более 6,8 тонны макулатуры, 8 кг крышек, 800 кг стекла, а также около 150 кг пластика, более 23,5 кг батареек и почти 1 000 книг для буккроссинга. Кроме того, в рамках акции было организовано свыше 50 эколого-просветительских мероприятий.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи Глеб Никитин говорил в Уфе на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Глава региона отметил, что в действующем в Нижегородской области Научно-образовательном центре в качестве одной из основных специализаций является экология.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.