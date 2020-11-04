ФОК открытого типа построен в поселке Бутурлино Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) отрытого типа поострен в поселке городского типа Бутурлино. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Это первый спортивный комплекс такого типа, построенный в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", входящего в нацпроект "Демография", а также при участии нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия". Создание подобных комплексов делает занятия спортом доступными для жителей районных центров, удаленных от Нижнего Новгорода. Мы обязательно продолжим реализацию этого проекта: второй по счету ФОКОТ будет построен в Арзамасе", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В состав ФОКа входят хоккейная коробка с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, беговые дорожки, яма с песком для прыжков в длину, воркаут-площадка, тренажерная площадка. Здесь смогут заниматься спортом жители любого возраста и различного уровня общефизической подготовки.

"Не понаслышке знаю, что наличие и доступность спортивных объектов – один из самых волнующих жителей районов Нижегородской области вопросов. Открытие первого ФОКа отрытого типа в регионе - важное и знаменательное событие. Но, безусловно, это только начало. Мы с коллегами по партии "Единая Россия" будем работать над расширением данной программы и увеличением ее финансирования из федерального бюджета. В первую очередь, такие ФОКи требуются в небольших районных центрах, где проживает не так много людей и где содержать такие спортивные объекты местной администрации будет проще, чем крупные типовые ФОКи", - отметил депутат Государственной Думы РФ, член фракции "Единой России" Дмитрий Сватковский.

"Поздравляю бутурлинцев с этим замечательным спортивным событием. Со своей стороны мы будем помогать муниципалитету в развитии культивируемых в районе видов спорта, в частности, велосипедного. Поэтому мы берем на себя определенные обязательства по приобретению велосипедов для ФОКа в поселке Бутурлино", - подчеркнул региональный министр спорта Артем Ефремов.