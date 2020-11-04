"Образование - драйвер и приоритет развития, на который Нижегородская область делает ставку", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Всероссийский форум "Университеты 2030: наука — компетенции — молодежь" пройдет на базе Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского 6 ноября 2020 года. Он стал одной из тем открытого разговора с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным на онлайн-площадке Московского международного салона образования.

Глава региона отметил, что "образование - основной драйвер и приоритет развития, на который Нижегородская область делает ставку". "Потенциал вузов в развитие региона огромный. Для того, чтобы люди не уезжали, чтобы развивалась промышленность и реальный сектор экономики, необходима подпитка кадрами", - пояснил он.

В форуме примут участие руководителей сферы науки, высшего образования и молодежной политики. В том числе, гостями форума станет министр науки и образования России Валерий Фальков и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Как пояснил губернатор Нижегородской области, в рамках мероприятия эксперты обсудят вызовы, с которыми столкнулись высшее образование и наука в период пандемии коронавируса, а также поговорят о запуске системы массового непрерывного обучения для взрослых в организациях высшего образования.

"Университет Лобачевского знаменит на всю страну. Я как председатель правления университета могу сказать, что мы обязательно будем участвовать в программе стратегического академического лидерства. С учетом инфраструктуры, и, как многие говорят, желания, которое у нас присутствует, наш регион является самой, что ни на есть, подходящей площадкой для этого форума. У нас один из пяти первых Научно-образовательных центров мирового уровня, реализуется проект инновационная научно-техническая долина. Где как не здесь обсудить эту тематику", - сказал Глеб Никитин.

Он также подчеркнул территориальную близость Нижнего Новгорода к столице, что делает участие в форуме более комфортным.