Каркасные дома – самый высокий стандарт энергосбережения

Развитие технологий в строительстве позволяет выбрать наиболее оптимальный способ строительства дома как по экономическим, так и по эстетическим соображениям. В последние годы наблюдается явный рост интереса к каркасным конструкциям загородных домов.

Преимущества каркасных домов:

короткие сроки строительства;

хорошая теплоизоляция дома;

возможность строительства зимой – дом не требует, кроме фундамента, работ, которые можно проводить только при положительной температуре;

простая реконструкция и модернизация.

Дома, построенные по каркасной технологии, отличаются привлекательным внешним видом. Дома представляют собой конструкцию на основе каркаса, а стены собираются из панелей. Материалом каркаса может быть деревянный брус или легкий металл. Технология позволяет уже в процессе монтажа подготовить каналы в стенах и установить трубы для водоснабжения, отопления, разводки электропроводов и монтажа системы вентиляции.

Во многом преимущества каркасных домов достигаются за счёт высокой скорости возведения, что обеспечивает простота технологии. Компания "ИСТЪБА" строит современные, энергосберегающие каркасные дома по высоким стандартам. Дома, построенные по каркасной технологии, независимо от выбранного отопления, потребляют мало энергии, что делает их полностью экологически чистыми и дешёвыми в использовании.

Конструктивные элементы дома легко могут быть доставлены на любую площадку обычным грузовым транспортом. Удобство транспортировки во многом связано с небольшим весом. Простота конструкции позволяет обойтись без задействования тяжёлой техники: крана и экскаватора, что значительно снижает затраты на строительство.

Преимущество каркасной конструкции – простота отделочных работ. Такой дом не требует штукатурки, как при строительстве из кирпича или пенобетона. Кроме того, нет необходимости в дополнительном контурном каркасе, в отличие от деревянных конструкций. Это приводит к значительной экономии времени и затрат.

Строительная компания "ИСТЪБА" предоставляет комплексные услуги – от консультаций, подготовки проекта до строительства дома и внутренней отделки. Опытная и надёжная команда профессионалов гарантирует высокое качество на каждом этапе строительства каркасных загородных домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Используя каркасную технологию для строительства дома, можно реализовать архитектурный проект практически любой сложности. Затраты будут минимальными.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.