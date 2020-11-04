Нижегородцы стали победителями Всероссийского конкурса #Готовкпобедам Общество

Нижегородцы стали победителями Всероссийского конкурса #Готовкпобедам. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, Международный онлайн-форум "Волонтеров Победы", посвященный пятилетнему юбилею движения проводился с 31 октября по 1 ноября 2020 года.

Специальными гостями форума стали заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, Народный артист РФ Николай Цискаридзе и др.

На форуме были подведены итоги Всероссийского конкурса #Готовкпобедам, который проводился с 7 апреля по 25 октября 2020 года и определил лучшие местные штабы, общественные центры патриотического воспитания студенческой молодежи и школьные отряды "Волонтеров Победы". Участники соревновались в активности и продуктивности работы своих отделений, создании креативных видеороликов, презентаций и интересного контента в социальных сетях.

По результатам конкурса победителем в номинации "Школьные отряды" стал отряд "Ученики Героев" школы №32 Нижнего Новгорода. Активисты школьного отряда приняли участие в более чем 50 мероприятиях регионального и всероссийского уровня. Среди них - акция "Гвоздика ветерану", "Георгиевская ленточка", "Окна Победы", "Блокадный хлеб", "Свеча памяти", Сад памяти", "Мобильные бригады помощи", проект "Наши ветераны", патриотический марафон "Песни и стихи Победы", областной патриотический проект "Каждый шаг для жизни!" и другие.

"Очень важно воспитать в молодом поколении такие нравственные ценности, как ответственность, гражданский долг и духовное единство, бережное отношение к памяти о подвиге наших героев-победителей. Мы гордимся тем, что ребята из Нижегородской области не побоялись заявить о своей деятельности на всю страну и заслужили высокую оценку от экспертов конкурса", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.