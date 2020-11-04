Четвертая стратегическая сессия НОЦ стартовала в Нижегородской области Общество

Четвертая стратегическая сессия Научно-образовательного центра (НОЦ) стартовала в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятие проходит в формате видеоконференцсвязи. В нём участвуют члены и партнёры НОЦ.

Его проводит команда модераторов под руководством директора по проектной работе МШУ "Сколково" Бориса Островского. В течение недели специалисты по различным направлениям будут прорабатывать дальнейшие пути развития как Научно-образовательного центра (НОЦ) Нижегородской области в целом, так и проектов, которые реализуют участники центра.

"Четвертая стратегическая сессия является самой масштабной по количеству прорабатываемых направлений. Участие в работе принимают более 100 человек. Это представители органов исполнительной власти, ректоры вузов, руководители научных лабораторий и отраслевых кафедр, ученые, представители бизнеса, а также эксперты и партнеры из других регионов", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Обсуждения ведутся по целому раду направлений. Некоторые связаны с модернизацией структуры НОЦ, другие – с реализацией на базе центра различных проектов. Всего обсуждения разделены на 10 групп:

- инновационные производства,

- экология и ликвидация экологического ущерба,

- социально-экономические эффекты НОЦ и связь с региональной системой управления,

- процедуры коммерциализации и управление инвестициями,

- инновационная деятельность и городское пространство,

- высокотехнологичная персонифицированная медицина и медицинское приборостроение,

- федеральные проекты и федеральные инструменты в деятельности НОЦ,

- управление интеллектуальной собственностью и экспертиза,

- компетенции НОЦ и точки трансформации университетов,

- организационно-функциональная структура и критерии качества деятельности АНО НОЦ.

"Все представленные на стратсессии проекты – текущие и новые - будут проанализированы, по ним будут определены задачи на дальнейшую проработку, механизмы, позволяющие достичь поставленных задач, а также выявлены основные проблемы и пути их решения. По итогам работы появится актуализированная дорожная карта и типовые механизмы реализации проектов Нижегородского научно-образовательного центра", - отметил Андрей Саносян.

Как подчеркнул ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, работа Нижегородского НОЦ полностью соответствует задачам, которые поставил по национальному проекту "Наука" президент России Владимир Путин.

"В орбиту деятельности Научно-образовательного центра вовлекаются все новые предприятия и институты. Это особенно важно в текущей экономической ситуации. В начале пандемии НОЦ координировал производство средств индивидуальной защиты. Сейчас перед нами стоят задачи помочь экономике региона. Всем организациям жизненно важно повышать свою конкурентоспособность", - сказал Глеб Никитин.