Глеб Никитин принял заложил грамоту в основание колокольни Спасо-Преображенского собора Общество

фото: Кирилл Мартынов

Глеб Никитин принял заложил грамоту в основание колокольни Спасо-Преображенского собора. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Церемония состоялась 4 ноября 2020 года. В ней прияли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.



Также участники мероприятия возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому на площади Народного единства и на могилу Минина.



"К 800-летию Нижнего Новгорода масштабно преображается наш кремль. Я убежден, что очень важно вернуть ему исторический облик, воссоздать на его территории комплекс когда-то разрушенных храмов. Я не сомневаюсь, что это будет ещё одна точка притяжения для туристов и жителей Нижнего Новгорода. Пусть та закладная грамота, что сегодня будет вложена в основание колокольни, станет посланием нашим потомкам чтить традиции, богатое духовное наследие предыдущих поколений", - отметил Глеб Никитин.



"После завершения строительства на колокольне планируется организовать смотровую площадку. Уверен, что с нее будет открываться один из лучших видов не только в России, но и во всем мире. Возможность взглянуть отсюда на Стрелку станет еще одним поводом приехать в Нижний Новгород", - добавил губернатор Нижегородской области.



Кроме того, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин освящения колоколов, которые были подняты на колокольню. Специально для колокольни в Ярославле были отлиты 15 колоколов общим весом почти 13 тонн, самый тяжелый из которых весит 6 200 кг. Звонницу украсят и часы нижегородских мастеров, которые вместе с колоколами станут частью курантов.

"Сегодня историческое событие - День памяти Казанской иконы Божией Матери, день победы русского воинства над иноземными захватчиками, День народного единства. Очень символично, что сегодня мы закладываем в основание колокольни грамоту с посланием будущим поколениям, таким образом поддерживая связь времён. Прежде всего, мы бы хотели, чтобы наши потомки любили и заботились о процветании нашей Родины, хранили ее культурные и исторические традиции, ее духовное наследие, как когда-то его хранили и отстаивали наши предки, как хотим сохранить его мы - живущие сейчас. В праздник кремлевская звонница обретает голос. И сегодня он напоминает нам о том, как много веков назад на площади раздавался голос посадского старосты Козьмы Минина с призывом "Купно за едино!". Храня память об этом, мы должны помнить, что залог для светлого будущего - в единстве и согласии, в заботе о своей земле, братской любви друг к другу, в вере к Господу", - обратился к присутствующим митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.



"Символично, что мероприятие проходит в День народного единства. Именно в Спасо-Преображенском соборе, колокольню которого мы восстанавливаем, до 1929 года покоился Козьма Минин. Сегодня мы говорим о восстановлении архитектурного облика Кремля, каким он был на протяжении двух веков – подъезжая к кремлю, наши предки видели возвышающуюся над стенами маковку. Что касается часов, думаю, что сотрудники мэрии будут сверяться с ними, идя на работу, туристы тоже будут проверять по ним свои часы. И это, на мой взгляд, тоже глубоко символично, потому что в наших поступках мы должны сверяться с историей – с тем, что хорошего делали для своего города наши предки", - сказал Юрий Шалабаев.

"Это праздник наш, нижегородский! Он был учрежден в честь подвигов великих предков. Именно из Нижнего Новгорода в 1612 году отправилось легендарное ополчение Минина и Пожарского для спасения Отчизны. Именно поэтому День народного единства знаменует неразрывную связь всех поколений, ответственность за судьбу родной страны. Суть праздника тесно связана с идеей гражданской активности, когда для блага Родины объединяют усилия люди разных возрастов и профессий. Именно в единстве и согласии нужно жить, учиться и трудиться!" - отметила Ольга Щетинина.

СПРАВКА

Колокольня Спасо-Преображенского кафедрального собора высотой 51,5 М. представляет собой удлиненный восьмерик с арочными пролетами звонов в верхней части, завершенный восьмигранным шатром с луковичной главкой. Отделка фасадов будет выполнена из современных высококачественных материалов, характерных для архитектуры сооружений XVIII века с воссозданием исторического облика.

Автором проекта по воссозданию соборной колокольни в кремле является руководитель ООО "РИЦ" Юрий Коваль. Архитектурные решения согласованы с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.