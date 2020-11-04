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Общество

Сотовые телефоны подарили ветеранам Кстовского района

04 ноября 2020 15:10  [311] Общество
фото: ООО ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

фото: ООО ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

Сотовые телефоны подарили ветеранам Кстовского района. Об этом сообщает пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Согласно информации, 3 ноября в акции принял участие заместитель генерального директора предприятия по связям с общественностью, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень вместе с волонтерами Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Они вручили сотовые телефоны участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Кстовском районе.

Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организована при поддержке Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" и министерства социальной политики Нижегородской области.

Данный проект заключается в обеспечении участников и инвалидов Великой Отечественной войны бесплатными сотовыми телефонами и мобильной связью, которые позволят старшему поколению оставаться на связи не только с родственниками, но и со службами экстренного реагирования, социальной защиты, с волонтерами и депутатами.

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Теги:
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