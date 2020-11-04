Евгений Дитрих и Глеб Никитин обсудили развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области Политика

фото: Кирилл Мартынов

Евгений Дитрих и Глеб Никитин обсудили развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Встреча прошла 4 ноября в рамках рабочей поездки Евгения Дитриха в Нижегородскую область.

"Поздравляю всех нижегородцев с замечательным праздником - Днем народного единства, который берет свое начало именно здесь, в Нижнем Новгороде. Хочу поблагодарить вас за то внимание, которое уделяется в регионе развитию транспортной инфраструктуры. Обновление общественного транспорта, ремонт и строительство дорог - все это соответствует целям, которые поставил в своем указе президент России Владимир Путин", - сказал Евгений Дитрих.

"На примере развязки Неклюдово-Золотово мы увидели, что регион может строить быстрее, чем предусмотрено проектом. Окажем поддержку, чтобы ускорить строительство других важных объектов – развязок в Сормове и Ольгине. Планируем направить средства на эти цели уже в начале 2021 года, чтобы в юбилейный для Нижнего Новгорода год жители увидели реальные результаты", - добавил министр транспорта.

"Мне в свою очередь хочется поблагодарить министерство транспорта за поддержку наших начинаний. Помню, как на совещании по поддержке автомобильной промышленности под руководством Президента России Владимира Путина Вы докладывали о программе обновления парка общественного транспорта, и вот сегодня мы уже видим реальные результаты. На улицы городов выходят новые автобусы, а предприятия получают дополнительные заказы. Это важно для промышленного сектора страны и Нижегородской области, в частности", - отметил Глеб Никитин.

"По-новому мы подходим к вопросу ремонта и строительства дорог. Объем средств после начала реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по сравнению с предыдущими годами вырос фактически в 1,5 раза. В этом году мы отремонтировали свыше 880 км дорожной сети. Это на 15% больше, чем в 2019 году. Сейчас по объемам ремонта мы вторые в стране после Московской области. Нижегородская область - в числе лидеров и по темпам работ. Нам также удалось приступить к реализации масштабных строительных проектов в Сормове и Ольгине. Рассчитываем завершить работы по ним досрочно при поддержке министерства транспорта России" - добавил губернатор Нижегородской области.