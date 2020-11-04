Картину "Воззвание Минина" из портретов нижегородцев установили в центре города Культура и отдых

фото: Александр Воложанин

Воссозданная из портретов горожан картина Константина Маковского "Воззвание Минина" установлена 4 ноября, в День народного единства, на площади на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.



В акции приняли участие более 800 нижегородцев. Ранее они отправили свои портреты, сделанные на однородном фоне. Затем дизайнер вручную создал мозаику из фотографий по мотивам монументальной картины Константина Маковского.

Полотно можно будет увидеть до 11 ноября у памятника Минину на площади Минина и Пожарского. Также картина размещена на официальном сайте празднования Дня народного единства-2020.

Напомним, в этом году День народного единства отмечается в онлайн-формате. В честь праздника в официальной группе подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода "Нижний 800" и на официальном сайте Дня народного единства-2020 (единствонн.рф) организован диджитал-фестиваль. Всех зрителей ждут интервью с известными нижегородцами, виртуальные путешествия по значимым местам Нижнего Новгорода, кулинарные мастер-классы и многое другое.

Кроме того, 4 ноября учреждения культуры Нижегородской области подготовили праздничную онлайн-программу. Нижегородцы смогут увидеть онлайн-спектакли, дистанционные мастер-классы и семинары, виртуальные экскурсии по памятным местам Нижнего Новгорода и нижегородского ополчения. Онлайн-мероприятия представлены в социальных сетях министерства культуры Нижегородской области во "ВКонтакте" и Instagram, а также на сайте празднования Дня народного единства (единствонн.рф).

Кроме того, 4 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин откроет обновленный зал Маковского в Нижегородском государственном художественном музее (Дом Сироткина). В зале появилась VR-экспозиция, которая позволит совершить виртуальную экскурсию по картине "Воззвание Минина". Смонтировано современное музейное освещение с заливным светом, что позволит рассмотреть детали картины, которые ранее были недоступны зрителям.

"День народного единства для Нижегородской области – особый праздник. Память о подвиге наших предков должна быть яркой и живой, способной заинтересовать каждого человека", - отметил Глеб Никитин.

Затем губернатор Нижегородской области вручит дипломы лучшим участникам викторины "Знатоки Нижнего Новгорода" культурно-познавательного проекта "Я открываю Нижний".