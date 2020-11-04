Дипломов "Знатоки Нижнего Новгорода" удостоены 11 нижегородцев Общество

фото: Кирилл Мартынов

Дипломов "Знатоки Нижнего Новгорода" удостоены 11 нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 4 ноября глава региона Глеб Никитин вручил именные дипломы десяти нижегородским школьникам 7-11 классов, которые набрали максимальное количество баллов в историческом онлайн-конкурсе "Знатоки Нижнего Новгорода". Награду также получил один взрослый участник, показавший лучшие результаты.

Награждение прошло в рамках торжественного открытия обновленной экспозиции картины Константина Маковского "Воззвание Минина" в Нижегородском государственном художественном музее (Дом Сироткина, Верхневолжская набережная, 3).

"Проект "Я открываю Нижний Новгород" позволяет по-новому взглянуть на свою малую родину. В викторине, которая посвящена нижегородской истории, приняли участие шесть с половиной тысяч человек. Спасибо всем за участие и главное – за любовь к своему городу и глубокое знание его истории. Отдельная благодарность педагогам, которые прививают эту любовь своим ученикам", – отметил Глеб Никитин.

Помимо специального диплома губернатора Нижегородской области "Знаток Нижнего Новгорода", победителям вручили книги доктора исторических наук, профессора ННГУ им. Н.И. Лобачевского Федора Селезнева "История Нижнего Новгорода". Кроме того, благодарственными письмами министерства образования науки и молодежной политики Нижегородской области были награждены 11 преподавателей общеобразовательных школ Нижнего Новгорода.

Напомним, исторический конкурс "Знатоки Нижнего Новгорода" стартовал 23 сентября на электронном портале "Карта жителя Нижегородской области". Мероприятие разработано региональным благотворительным фондом "Земля Нижегородская" и ассоциацией "Международный кластер ИТ Нижегородской области" (iCluster). Конкурс проходил в рамках проекта "Я открываю Нижний Новгород", поддержанного Фондом президентских грантов и "Командой 800".

Викторина состояла из девяти тестовых блоков, охватывающих всю восьмисотлетнюю историю Нижнего Новгорода. За каждый правильный ответ участник получал по 10 бонусных баллов – доброрублей.

Каждый участник конкурса получил электронный сертификат, доступный для скачивания в разделе "НН800" портала "Карта жителя Нижегородской области".