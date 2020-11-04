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Происшествия

Капитан судна скрыл факт столкновения с понтоном на Оке около Дзержинска

05 ноября 2020 12:20  [324] Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Капитан судна скрыл факт столкновения с понтоном на Оке около Дзержинска. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре 5 ноября 2020 года.

Так, прокуратура установила, что при ведении погрузо-разгрузочных работ у причала Южный на реке теплоход "Драйзер", принадлежащий ООО "Порт Дуденево", осуществил навал на понтон, принадлежащий другому судовладельцу.

По закону капитан судна обязан незамедлительно уведомить ближайшее подразделение бассейнового органа госуправления на внутреннем водном транспорте и территориального органа Ространснадзора о транспортном происшествии вне зависимости от тяжести произошедшего. По данному факту проводится расследование.

При этом, капитан не сообщил о транспортном происшествии и покинул место.

Прокурор внес представление генеральному директору ООО "Порт Дуденево" и направил соответствующую информацию в Волжское управление государственного морского и речного надзора.

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