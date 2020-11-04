Лучшие летние шины и надёжная зимняя резина – безопасность на дороге

Покупка шин – это вопрос непростого выбора, ведь только правильно подобранные шины обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта при вождении.

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Особенности летних шин

В отличие от зимних шин, они оптимизированы для езды в летних погодных условиях. Отличаются от зимних по составу резиновой смеси и профилю протектора. Материал, из которого сделана летняя шина, не должен быть слишком мягким, чтобы сохранять свою структуру при высоких температурах и при этом обеспечивать высокий комфорт вождения. Протектор летних шин разработан для обеспечения хорошего сцепления. Самыми большими преимуществами летних шин являются их устойчивость и надёжность, а также более короткий тормозной путь.

Преимущества зимних шин

При неблагоприятных погодных условиях очень важно использовать правильные зимние шины. У них много преимуществ, которые отличают их от летних шин. В первую очередь, это особый состав, из которого делают зимнюю резину. Использование этих шин при низких температурах, при движении по заснеженной или обледенелой поверхности, обеспечивает большую безопасность и лучшее сцепление с дорогой.

Приобретая зимнюю резину, необходимо обращать внимание на индексы скорости и нагрузки. Индекс скорости указывает на максимальную скорость, разрешенную для данной шины, а индекс нагрузки указывает на максимальную нагрузку для одной шины. Тип протектора также важен. Большинство зимних шин имеют направленный рисунок протектора.

Свойства всесезонных шин

Сочетают все характеристики летней и зимней резины, поэтому их можно использовать круглый год. Основным преимуществом шин является их универсальность, поскольку не нужно помнить о сезонной замене, что, в свою очередь, экономит время и деньги.

Их изготавливают из специальных резиновых смесей, которые обеспечивают оптимальную работу как при низких, так и высоких температурах. Изделия этого типа имеют ламели, задача которых зимой – повысить безопасность при движении по снегу, а летом – сократить тормозной путь.

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