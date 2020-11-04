Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Происшествия
05 ноября 2020 15:21  [159] СК выясняет подробности гибели мужчины, обнаруженного в сгоревшей бытовке в п.Пижма
05 ноября 2020 13:48  [301] Девушка пропала в Балахнинском районе
05 ноября 2020 12:20  [324] Капитан судна скрыл факт столкновения с понтоном на Оке около Дзержинска
05 ноября 2020 10:18  [217] Мошенница под видом медсестры похитила у нижегородки деньги
03 ноября 2020 17:38  [478] Житель Сергача хранил в хозпостройке рядом с домом почти 7 кг конопли
03 ноября 2020 16:31  [378] Серийного поджигателя будут судить в Нижнем Новгороде
03 ноября 2020 12:15  [501] Учащиеся колледжа подрались в Богородске из-за девушки
03 ноября 2020 10:02  [370] Один человек погиб на пожаре в Нижнем Новгороде
02 ноября 2020 16:50  [879] Молодая женщина погибла под колесами поезда в Семеновском районе
02 ноября 2020 16:35  [3742] Дело о взятке в отношении экс-главы Канавинского района Михаила Шарова передано в суд
Происшествия

Девушка пропала в Балахнинском районе

05 ноября 2020 13:48  [301] Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

Девушка пропала в Балахнинском районе. Об этом сообщает ПСО "Волонтёр".

21-летняя Юлия Вохминцева ушла из дома в поселке Совхозный еще 12 октября. С тех пор о ней ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, русые волосы, темные глаза.

Была одета в малиновую куртку, черные штаны, обута в черно-белые кроссовки.

Если вы знаете что-либо о ее местонахождении или готовы помочь в поисках, пожалуйста, позвоните инфоргу поиска (Анастасии 8927-814-78-87) или на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph