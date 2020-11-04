Девушка пропала в Балахнинском районе Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

Девушка пропала в Балахнинском районе. Об этом сообщает ПСО "Волонтёр".

21-летняя Юлия Вохминцева ушла из дома в поселке Совхозный еще 12 октября. С тех пор о ней ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, русые волосы, темные глаза.

Была одета в малиновую куртку, черные штаны, обута в черно-белые кроссовки.

Если вы знаете что-либо о ее местонахождении или готовы помочь в поисках, пожалуйста, позвоните инфоргу поиска (Анастасии 8927-814-78-87) или на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51.