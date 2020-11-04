Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
05 ноября 2020 19:29  [223] Нижний сегодня: главные события дня
05 ноября 2020 18:51  [589] ФОК открытого типа в Арзамасе планируют построить до середины 2021 года
05 ноября 2020 18:21  [138] Более 8,7 тысячи нижегородцев посетили в октябре модельные библиотеки
05 ноября 2020 18:12  [161] Еще пять мастерских стандарта WorldSkills открылись в Нижнем Новгороде
05 ноября 2020 18:03  [166] "Хвойные деревья сделают Окскую набережную еще уютнее для отдыха", - Александр Парамонов
05 ноября 2020 16:52  [423] Владельцу "Шахматного дома" в Нижнем Новгороде направлено предостережение от УГО ОКН
05 ноября 2020 16:19  [164] QR-коды и беседка для буккроссинга: в Княгинине благоустроили сквер Люкина
05 ноября 2020 16:01  [259] Уличный фудкорт хотят создать на территории Нижегородского кремля
05 ноября 2020 15:41  [305] Информация о должниках появилась на подъездах домов Дзержинска и Кстова
05 ноября 2020 14:26  [192] Нижегородцы создали первую в РФ настольную экологическую игру "Как управлять отходами"
Общество

Нижегородцы создали первую в РФ настольную экологическую игру "Как управлять отходами"

05 ноября 2020 14:26  [192] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Презентация первой в России настольной экологической деловой игры "Как управлять отходами" состоялась 5 ноября в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Игра создана творческой студией благотворительного экологического фонда "Цивилизация" на основе оригинальной авторской разработки руководителя по связям с общественностью компании "Управление отходами-НН" Дениса Вотинцева. Игра предназначена для повышения экологической грамотности населения и вовлеченности в вопросы внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта "Экология".

"В формате игры детям всегда легче усваивать любую информацию, даже такую специфическую, как обращение с отходами. Сейчас в стране настольных игр с подобной тематикой нет. Мы рады, что в Нижегородской области появился такой формат обучения обращению с отходами. Для нас важно заниматься экологическим воспитанием молодежи. Это задача, которую перед нами ставит президент России Владимир Путин в национальном проекте "Экология", но в то же время - забота об окружающей среде, о будущем нашего региона. Думаю, что игра будет интересна не только детям, но и взрослым", - прокомментировал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Игру планируется распространить по школам, вузам и библиотекам. Она рассчитана на школьников 5-7 классов. Ее прохождение занимает 20-25 минут, а играть могут от 2-х до 4-х человек. В дальнейшем игру планируется доработать и усложнить. Разработчики рассматривают вариант выпуска онлайн-версии игры.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил в Уфе, на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Глава региона отметил, что в созданном нижегородском Научно-образовательном центре в качестве одной из основных специализаций определена экология.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph