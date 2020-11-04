Нижегородцы создали первую в РФ настольную экологическую игру "Как управлять отходами" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Презентация первой в России настольной экологической деловой игры "Как управлять отходами" состоялась 5 ноября в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Игра создана творческой студией благотворительного экологического фонда "Цивилизация" на основе оригинальной авторской разработки руководителя по связям с общественностью компании "Управление отходами-НН" Дениса Вотинцева. Игра предназначена для повышения экологической грамотности населения и вовлеченности в вопросы внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта "Экология".

"В формате игры детям всегда легче усваивать любую информацию, даже такую специфическую, как обращение с отходами. Сейчас в стране настольных игр с подобной тематикой нет. Мы рады, что в Нижегородской области появился такой формат обучения обращению с отходами. Для нас важно заниматься экологическим воспитанием молодежи. Это задача, которую перед нами ставит президент России Владимир Путин в национальном проекте "Экология", но в то же время - забота об окружающей среде, о будущем нашего региона. Думаю, что игра будет интересна не только детям, но и взрослым", - прокомментировал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Игру планируется распространить по школам, вузам и библиотекам. Она рассчитана на школьников 5-7 классов. Ее прохождение занимает 20-25 минут, а играть могут от 2-х до 4-х человек. В дальнейшем игру планируется доработать и усложнить. Разработчики рассматривают вариант выпуска онлайн-версии игры.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил в Уфе, на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Глава региона отметил, что в созданном нижегородском Научно-образовательном центре в качестве одной из основных специализаций определена экология.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.