СК выясняет подробности гибели мужчины, обнаруженного в сгоревшей бытовке в п.Пижма

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СУ СК РФ по Нижегородской области организовало доследственную проверку обстоятельств гибели мужчины, чье тело обнаружено в сгоревшем строительном вагончике на территории р.п. Пижма Тоншаевского района. Об этом сообщили в региональном СК.
Тело погибшего 53-летнего сторожа найдено рано утром 4 ноября этого года.
Следователи полагают, что источником пожара в бытовке стала печка, которая отапливалась дровами. Именно около нее и находился очаг возгорания. Во время пожара сторож находился внутри бытовки.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначают экспертизы и опрашивают очевидцев.
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