СК выясняет подробности гибели мужчины, обнаруженного в сгоревшей бытовке в п.Пижма Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

СУ СК РФ по Нижегородской области организовало доследственную проверку обстоятельств гибели мужчины, чье тело обнаружено в сгоревшем строительном вагончике на территории р.п. Пижма Тоншаевского района. Об этом сообщили в региональном СК.

Тело погибшего 53-летнего сторожа найдено рано утром 4 ноября этого года.

Следователи полагают, что источником пожара в бытовке стала печка, которая отапливалась дровами. Именно около нее и находился очаг возгорания. Во время пожара сторож находился внутри бытовки.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначают экспертизы и опрашивают очевидцев.