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Общество

Информация о должниках появилась на подъездах домов Дзержинска и Кстова

05 ноября 2020 15:41  [306] Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" разместил на подъездах многоквартирных домов Дзержинска и Кстова 7,5 тысяч оранжевых объявлений с указанием номеров квартир и сумм долга за отопление и горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Просроченная задолженность жителей этих двух городов за отопление и горячую воду, по состоянию на 30 октября, составила 814 млн рублей.

Таким образом, неплательщикам в очередной раз напоминают о необходимости оплачивать коммунальные услуги.

"В рамках информационной кампании "Внимание! Должник!" мы обращаем внимание жителей на проблему долгов за тепловую энергию, отопление и горячую воду. Если коммунальные услуги не оплачиваются несколько месяцев, то документы уже могут быть подготовлены для направления в суд. Поэтому должнику лучше оперативно решить вопрос с погашение задолженности до начала судебных разбирательств", – подчеркнул директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

В настоящее время в отношении должников за коммунальные услуги действует упрощенная система судопроизводства, когда рассмотрение дела проводится без присутствия сторон.

Вынесенный судебный приказ о принудительном взыскании задолженности направляется работодателю, Пенсионный фонд, во все кредитные организации, в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Помимо основного долга на должников ложатся дополнительные расходы в виде пени и судебных расходов.

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