QR-коды и беседка для буккроссинга: в Княгинине благоустроили сквер Люкина Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Благоустройство сквера им. Александра Люкина завершилось в Княгинине. Об этом сообщили в пресс-службе регионарного правительства.

Реконструкция общественного пространства осуществлялась в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ), которая действует на территории Нижегородской области с 2013 года. Суть программы - в поддержке на конкурсной основе инициатив, предложенных и осуществляемых при широком участии и софинансировании со стороны населения.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, такие проекты не только повышают качество городской среды, но и помогают развитию культуры.

"Александр Люкин – один из самых ярких и самобытных нижегородских поэтов. Его стихи наполнены любовью к родной земле и близки каждому человеку. Александр Иванович прошел Великую Отечественную войну, потом жил в Горьком, но немало его стихов посвящено именно родной Шковерке в Княгининском районе", - приводит пресс-служба слова Глеба Никитина.

После благоустройства сквер приобрел новый облик. Здесь установлен бюст поэта, появились стелы в виде острия пера со стихами Александра Люкина. Для удобства на стелы нанесены QR-коды, что позволяет при помощи смартфона быстро найти интересующую информацию в интернете. В сквере появились две беседки - открытый читальный зал и беседка для буккроссинга.

В церемонии открытия сквера приняли участие депутат Государственной Думы РФ, член фракции "Единой России" Дмитрий Сватковский и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области, куратор тематической площадки "Жилье и городская среда" Борис Караганов.

"Очень важно, что в Княгинине помнят о своем земляке, ведь новый сквер имени Александра Люкина открыт по решению жителей. Здесь мне очень понравились стенды со стихами поэта и импровизированная уличная библиотека, где можно обменяться книгами. Все это выглядит трогательно и при этом современно. Безусловно, я благодарен областному правительству и администрации района, которые поддержали стремление людей, и нашли возможность реализовать проект в рамках программы поддержки местных инициатив", - сказал Дмитрий Сватковский.

Также в сквере обустроили места для отдыха и встреч самодеятельных авторов стихов и бардовской песни, установили скамейки и урны, проложили десятки метров асфальтированных дорожек для прогулок, смонтировали современное светодиодное освещение. Над озером установили смотровую площадку.

Стоимость всего проекта составила около 5 млн рублей, из которых 2,9 млн рублей - средства областного бюджета.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в рамках проекта поддержки местных инициатив в Нижегородской области реализуется 467 программ на общую сумму субсидии из областного бюджета - 363 млн рублей. По состоянию на 22 октября, реализовано 416 местных инициатив (или 89% от реализуемых программ) на территории 45 районов и городских округов. Полностью завершились работы на территории 30 муниципалитетов.

В Нижегородской области объем средств на региональную программу поддержки местных инициатив в 2021 году планируется увеличить вдвое. Глеб Никитин пояснял, что на эти цели предусмотрено 730 млн рублей: сумма учтена в проекте областного бюджета на следующий год, который уже внесен на рассмотрение Законодательного собрания Нижегородской области.