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Общество

"Хвойные деревья сделают Окскую набережную еще уютнее для отдыха", - Александр Парамонов

05 ноября 2020 18:03  [170] Общество

Фото: пресс-служба думы Дзержинска

Депутаты думы Дзержинска, входящие в объединение партии "Единая Россия", 5 ноября приняли участие в мероприятии по озеленению города. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Новые саженцы, приобретенные депутатами, пополнили хвойную аллею на Окской набережной. Рядом со зданием ФОК "ОКА" были высажены более 30 растений - туи "Брабант", горные сосны "Гном" и "Мугус".

Вместе с депутатами участие в акции приняли глава города Иван Носков и председатель думы Виктория Николаева.

"Набережная стала одной из любимых прогулочных зон в нашем городе. Здесь очень красиво, но не хватает зелени, деревьев. Сегодня вместе с коллегами по депутатскому объединению, ребятами из "Молодой гвардии" мы стали участниками акции по озеленению. Думаем, что посаженные нами хвойные деревья и кустарники сделают набережную еще уютнее и приятнее для отдыха", - сказал руководитель депутатского объединения партии "ЕР" в городской думе Александр Парамонов.

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