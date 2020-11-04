Более 8,7 тысячи нижегородцев посетили в октябре модельные библиотеки Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 8,7 тысячи жителей Нижегородской области посетили в октябре библиотеки нового поколения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проект реализуется в рамках нацпроекта "Культура", запущенного по инициативе президента РФ Владимира Путина. Посещение учреждений было организовано с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

В Решетихинской поселковой библиотеке за месяц побывало более 3,3 тысяч читателей. Детскую модельную библиотеку в Выксе посетило более 1,5 тысячи человек, Гагинскую центральную библиотеку – свыше 1,4 тысячи жителей, детскую модельную библиотеку им. Ю. Гагарина в Дзержинске – более 200 юных читателей, Катунскую сельскую библиотеку в Чкаловске – почти 1,4 тысяч жителей и центральную библиотеку в Пильне – 850 человек.

Учреждения также продолжают онлайн-работу с читателями в своих социальных сетях и на сайтах: сотрудники проводят викторины, мастер-классы, виртуальные экскурсии и лекции.

В рамках нацпроекта "Культура" в декабре 2020 года в регионе откроются еще две модельные библиотеки – на базе городской детской библиотеки в Выксе и центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина в Ветлуге.

В 2021 году в Нижегородской области модельные библиотеки будут созданы на базе центральной библиотеки им. И.Н. Сахарова Арзамасского района, центральной библиотеки им. Ф.М. Достоевского Канавинского района Нижнего Новгорода, центральной библиотеки им. Н.Г. Туманова Краснобаковского района и центральной библиотеки Шатковского района.

"На переоснащение четырех библиотек Нижегородской области из федерального бюджета поступит 40 млн рублей. Эти средства будут направлены на обновление книжного фонда, закупку мультимедийного и интерактивного оборудования, создание комфортной и доступной среды для читателей", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Модернизация библиотек - одно из приоритетных направлений национального проекта "Культура". Создание многофункциональных центров на базе просветительских учреждений особенно важно в небольших населенных пунктах, поскольку там зачастую нет больших возможностей для культурного досуга", – добавил он.

Национальный проект "Культура" разработан в соответствии с указом президента страны Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".