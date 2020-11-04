Выставка "Нижний Новгород и Дзержинск в мире живописи" открылась во Дворце культуры химиков Культура и отдых

Выставка "Нижний Новгород и Дзержинск в мире живописи" открылась во Дворце культуры химиков. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы Дзержинска.

Выставка посвящена юбилейным датам городов - 90-летию Дзержинска и 800-летию столицы региона, которое будет отмечаться в 2021 году.

Картины разместились в галерее "Палитра Дзержинска", расположенной во Дворце культуры химиков.

На церемонии открытия с началом работы выставки дзержинцев поздравили глава города Иван Носков и председатель городской думы Виктория Николаева.

"Жанры представлены разнообразные. Мы не выбирали работы, мы просто предлагали художникам помочь нам в составлении экспозиции по нашей тематике. Не каждый пишет, например, дзержинские пейзажи или нижегородские. Поэтому мы принимали все, и разместили все предоставленные нам полотна", - рассказал куратор выставки Андрей Демидов.

Экскурсию по выставке для собравшихся провела Ольга Клещевникова, представив более ста работ дзержинских мастеров.

"Не могу выделить одну понравившуюся картину. Они прекрасны все. Какие-то пропитаны духом современности, есть полотна, рассказывающие о прошлом, которые вызывают гордость за историю нашего края, нашего города, - сказала председатель городской Думы Виктория Николаева.

"Важно понимать, что прекрасное есть везде. Но мы не всегда его видим. Художник умеет сделать нужный акцент, обратить внимание зрителя - оглянитесь вокруг, заметьте эту красоту. Замечательно, что среди наших земляков есть такие творцы", - добавила она.

Живописцам, чьи полотна вошли в состав выставки, были вручены Благодарственные письма администрации и Гордумы Дзержинска.

СПРАВКА:

В настоящее время в галерее "Палитра Дзержинска" размещено 215 картин кисти шестидесяти дзержинских художников.

В связи с эпидемиологической обстановкой группы для посещения выставки будут формироваться по предварительной записи и проводиться в соответствии с санитарными требованиями.