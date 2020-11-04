Нижегородские предприниматели смогут задать вопросы представителям власти Бизнес

Нижегородские предприниматели смогут задать вопросы представителям власти на онлайн-конференции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Конференция будет посвящена взаимодействию бизнеса и власти и состоится 20 ноября 2020 года в рамках проекта "Популяризации предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В мероприятии примут участие представители органов исполнительной власти региона, инфраструктуры поддержки предпринимательства, уполномоченный по защите прав предпринимателей, представители бизнес-объединений, сами бизнесмены.

В повестке совещания: отмена единого налога на вмененный доход с 2021 года, вопросы поддержки бизнеса, цифровизация бизнес-процессов, управление персоналом в кризисных условиях и решение актуальных вопросов развития малого и среднего бизнеса в регионе на фоне пандемии коронавируса.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте "Мой бизнес", заполнить анкету (скан анкеты нужно прислать на электронный адрес mybusiness52@yandex.ru) и задать вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы. Минпром отработает все вопросы и представит результаты на конференции. Также у участников будет возможность задать вопросы и непосредственно во время мероприятия.