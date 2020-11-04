ФОК открытого типа в Арзамасе планируют построить до середины 2021 года Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открытого типа планируют построить в Арзамасе до середины 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время завершилось строительство первой очереди ФОКа.

"Строя современные спортивные комплексы, мы благодаря этому повышаем конкурентоспособность наших действующих и будущих чемпионов. Немаловажно, что здесь могут заниматься не только профессионалы, но и обычные жители района", - сказал министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.



"В этом состоит наша ключевая задача – сделать спорт доступным для всех категорий населения. Уверен, что комплекс станет центром притяжения для арзамасцев, особенно для подрастающего поколения, для которого особенно важны правильные цели и привычки", - добавил он.

Министр спорта Нижегородской области посетил ряд спортивных объектов Арзамаса. В их числе - спортивные площадки школ №№10 и 16, благоустройство которых стало возможным благодаря программе поддержки местных инициатив, стадионы "Знамя" и "Торпедо". В школе №15 на месте прежней площадки также появится новый стадион.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа – второй в области – возводится в рамках нацпроекта "Демография", реализующегося в стране по указу президента Владимира Путина. Строительство фундамента закончено, оборудование появится в следующем году. На площадке разместится хоккейная коробка, которая в летнее время будет использоваться в качестве футбольной площадки, беговые дорожки, уличные и воркаут-тренажеры, трибуна. Финансирование из федерального, регионального и местного бюджетов составит около 39 млн рублей. Планируется, что в учебное время территория будет эксплуатироваться школой, а в остальное время здесь будут проводиться спортивные мероприятия.

"ФОК открытого типа - значимый объект в масштабах не только школы, но и всего микрорайона. Часть работ на сегодняшний день выполнена, в следующем году подрядчик, заключивший соглашение с министерством спорта, проведет монтаж оборудования. Планируется, что комплекс будет готов до конца второго квартала 2021 года. Рад, что при поддержке министерства спорта и правительства Нижегородской области такой объект появился в Арзамасе", - поделился глава Арзамаса Александр Щелоков.

Напомним, что строительство еще одного ФОКа открытого типа уже завершилось 3 ноября в Бутурлино.

"Это первый спортивный комплекс такого типа, построенный в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", входящего в нацпроект "Демография". Создание подобных комплексов делает занятия спортом доступными для жителей районных центров, удаленных от Нижнего Новгорода", - сказал тогда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.