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Культура и отдых

Нижегородский филиал "Т Плюс" поддержал акцию по озеленению набережной Оки в Дзержинске

06 ноября 2020 09:08  [113] Культура и отдых

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" поддержал состоявшуюся 5 ноября акцию по озеленению Окской набережной в Дзержинске. На ней было высажено 35 саженцев ценных хвойных пород – туи западной и сосны горной, часть из них закупили энергетики. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В высадке деревьев приняли участие директор филиала Александр Фролов, глава города Дзержинска Иван Носков, депутаты городской думы, участники молодежного волонтерского движения.

"Мы обеспечиваем дзержинцев теплом и светом и стремимся участвовать в развитии городской среды. Набережная Оки – одно из самых любимых мест отдыха жителей города. Деревья, которые мы сегодня высадили сегодня, украсят ее еще больше и окажут благоприятное воздействие на экологию города", – отметил Александр Фролов.

Иван Носков поблагодарил участников акции за активность и неравнодушие. "Все вместе мы благоустраиваем город, делаем его уютнее и красивее", – сказал он.

Ранее в этом году сотрудники Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" приняли участие в высадке деревьев декоративных хвойных пород на площади Дзержинского, проспекте Циолковского, улице Удриса, приуроченной к 90-летию города. В октябре в рамках межрегионального проекта "Территория детства с Т Плюс" компания открыла новую детскую площадку в дзержинском парке "Утиное озеро".

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