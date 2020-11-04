Программа капремонта школ, больниц и поликлиник будет продолжена в Нижегородской области Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Программа по капремонту школ, больниц и поликлиник будет продолжена в Нижегородской области. Об этом стало известно по итогам совместного заседания 7 комитетов регионального парламента 5 ноября 2020 года, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области.

Комитеты направили свои предложения к проекту закона "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" в рамках подготовки его к принятию в 1 чтении.

Комитет по социальным вопросам сделал акцент на теме реализации программ капитального ремонта школ и учреждений здравоохранения, финансированию мероприятий по ремонту и модернизации пищеблоков в образовательных организациях.

В свою очередь, комитет по экологии и природопользованию выступил с предложением об увеличении объема межбюджетных трансфертов на 2021 год, в том числе предоставление субсидий бюджетам районов и городских округов на создание или обустройство контейнерных площадок, и приобретение контейнеров для мусора.

"Сегодня 7 комитетов собрались вместе для того, чтобы обсудить основные параметры бюджета перед его рассмотрением в первом чтении. Обсуждали как прогноз социально-экономического развития, так и расходы бюджета. Вопросы касались развития инфраструктуры, транспортной системы. Кроме того, комитет по социальным вопросам в своих предложениях напомнил о необходимости продолжения программ по капремонту школ, учреждений здравоохранения. Совместно с правительством региона будем работать над наращиванием темпов по реализации программ. Все вопросы, замечания и предложения по совершенствованию главного финансового документа региона будут направлены в комитет по бюджету и налогам для обобщения", - сказала заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратил внимание, что безвозмездные поступления из федерального бюджета предусмотрены в объеме 32,8 млрд рублей.

"Это еще не весь объем. Часть средств регионам будет распределена ко второму чтению федерального бюджета. Мы, в свою очередь, продолжаем поддерживать муниципалитеты. Более 30% в расходах бюджета Нижегородской области составляют межбюджетные трансферты районам и городским округам (67,8 млрд рублей). Несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы сохраняем и уровень нецелевой финансовой помощи муниципалитетам – 12,6 млрд рублей. Кроме того, если законопроект поддержат депутаты, на местный уровень с 2021 года будет передано 30% от упрощенной системы налогообложения. Это на 10% больше, чем в 2020 году", - отметил Глеб Никитин.

Как было отмечено, доходы областного бюджета на 2021 год прогнозируются в объеме 183,9 млрд рублей; расходы 198,9 млрд рублей.