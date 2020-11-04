Арсенал огнестрельного оружия изъяли полицейские у жителя Дзержинска (ВИДЕО) Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Житель Дзержинска подозревается в незаконном хранении оружия. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 6 ноября 2020 года.

Полицейские установили, что 29-летний молодой человек может быть причастен к восьми фактам незаконного оборота оружия.

При проведении обыска у задержанного сотрудники полиции обнаружили оружие, его составные части, а также приспособления для переделки оружия кустарным способом.

Всего было изъято: 10 скоб от унифицированного запала ручной гранаты; 11 предметов, похожих на патроны; обрез охотничьего одноствольного ружья; пистолет "ТТ" 762 мм калибра; автомат Калашникова; боеприпасы; приспособления для переделки оружия кустарным способом и для снаряжения патронов.

По заключению экспертов огнестрельное оружие действительно переделывали.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч.1 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 5 лет.