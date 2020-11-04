Нижегородская областная фармация обжалует решение ФАС в Арбитражном суде Бизнес

Заявление государственного предприятия Нижегородской области "Нижегородская областная фармация" ("НОФ") о признании незаконными решения и предписания Федеральной антимонопольной службы было направлено в Арбитражный суд Москвы 3 ноября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе "НОФ".

Юристы указывают в заявлении на факт, что при вынесении решения ФАС в нарушение статей 429.1 и 432 Гражданского кодекса РФ применила к проводимой госпредприятием "Закупке на право заключения рамочного договора" (ЗРД) требования, предъявляемые к обычным договорам поставки без учета Положения о закупке ГП НО "НОФ". В то время, как именно Положение о закупке, которое на основании федерального закона №223 ФЗ является документом, регламентирующим закупочную деятельность предприятия, устанавливает способы неконкурентной закупки, к которой относится "Закупка на право заключения рамочного договора".

Специфика работы ГП НО "НОФ" состоит в бесперебойном удовлетворении потребностей населения в лекарственных препаратах. Целью проведения ЗРД за счет внебюджетных средств было формирование пула поставщиков для коммерческого сегмента ГП НО "НОФ" - розничной сети "Госаптека", и как следствие - снижение цен для конечных потребителей.

Тот факт, что на момент рассмотрения ФАС жалобы на проведение ЗРД, было подано 12 заявок на участие в закупке, свидетельствует о том, что у потенциальных участников после изучения извещения о закупке и проекта договора не было заблуждений относительно объема закупаемого товара. Важно отметить, что в число потенциальных участников закупки вошли как крупнейшие фармдистрибьютеры России, так и нижегородские компании. Такой пул поставщиков позволил бы НОФ на втором этапе получить минимальные цены на закупаемую продукцию.

В пресс-службе "НОФ" также обратили внимание, текущая ситуация, связанная с пандемией COVID-19, особенно четко показала, как важны для розничной сети "Госаптека" надежные, проверенные поставщики. Аптечные организации сети (на сегодняшний день их 278) находятся в 49 районах Нижегородской области. Такой разброс ставит перед поставщиками сложную логистическую задачу: необходимо иметь возможность доставлять товар в каждую точку не реже 2 раз в неделю. Проводимая закупка содержала обязательное условие – доставку до конечных пунктов.

"Все наши действия направлены исключительно на поддержание работоспособности сети "Госаптека". Не секрет, что наши аптечные организации в ряде отдаленных районов Нижегородской области являются единственными пунктами, где жители могут приобрести необходимые лекарства. В период пандемии россияне уже столкнулись с дефицитом лекарств в аптеках, а своим решением ФАС еще больше ограничивает возможности госпредприятия по поставке медикаментов в розничные аптеки Нижегородской области, - считает генеральный директор ГП НО "НОФ" Павел Ястребов.

"Несмотря на это, у Нижегородской областной фармации достаточно ресурсов, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение аптек сети лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения", - подчеркнул руководитель госпредприятия.

Юристы пришли к выводу, что решение ФАС нарушает права и законные интересы госпредприятия в сфере предпринимательской и экономической деятельности и просят Арбитражный суд Москвы признать решение и предписание ФАС незаконными.