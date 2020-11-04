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Публичные слушания по внесению изменений в Устав Дзержинска пройдут 7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы города.
Инициативу о дополнении действующей нормы внесла председатель думы Виктория Николаева.
Изменения предлагают изложить в часть 3 статьи 49 Устава в следующей редакции: "3. Председатель городской Думы осуществляет свои полномочия на постоянной либо непостоянной основе в соответствии с решением городской Думы".
Граждане могут направить свои предложения по соответствующим изменениям в Устав до 16:00 часов 4 декабря 2020 года по адресу: гДзержинск, ул.Кирова, д.1, кабинет №25.
Решение городской думы о назначении публичных слушаний принято в рабочем порядке.
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