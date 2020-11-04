Нижегородец при досмотре на ж/д вокзале сбежал, оставив сумку с наркотиками (ВИДЕО) Происшествия

Фото: УТ МВД России по ПФО

Житель Нижнего Новгорода при входном контроле на железнодорожный вокзал "Московский" неожиданно бросился бежать, оставив свою сумку. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по ПФО.

Работники вокзала позвонили в полицию, указав на неадекватное поведение мужчины. Прибывшие на место происшествия сотрудники управления МВД на транспорте выяснили, что в сумке, помимо личных вещей, находится сверток с марихуаной общей массой более 90 граммов.

Сбежавшего удалось задержать. Им оказался 30-летний житель Нижнего Новгорода, который объяснил, что приобрел наркотики через закладку в Балахне. При обыске квартиры у него также обнаружена марихуана, но уже в количестве около 2 граммов, и приспособления для фасовки наркотиков.

В отношении нижегородца возбуждено уголовное дело по признакам незаконного приобретения, хранения, перевозки и изготовления наркотиков (ч.1 ст. 228 УК РФ). Ему грозит до трех лет колонии.