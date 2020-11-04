Нижегородская ГИБДД предупреждает о возможном росте числа автоаварий

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Нижегородская Госавтоинспекция предупреждает, что в ближайшие дни ожидается возможный рост числа ДТП.
"С 9 ноября ожидается резкое изменение погодных условий, которое вызовет осложнение обстановки на дорогах, в связи с выпадением осадков в виде дождя с последующим понижение температуры", - говорится в сообщении ведомства.
В ГИБДД пояснили, что мокрый дождь спровоцирует наледь на проезжей части дорог, в том числе на мостах и в низинах.
Именно гололедица и повысит вероятность возникновения ДТП.
Госавтоинспекция просит нижегородцев соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим, обратить внимание на шины автомобиля и по возможности, поменять изношенную и летнюю "резину". Пешеходам рекомендовано прикрепить к одежде световозвращающие элементы.
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