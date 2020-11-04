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Общество

Несколько нижегородцев не будут платить за тепло, расходы возместит Теплоэнерго

06 ноября 2020 13:15  [74] Общество

Несколько нижегородцев не будут платить за тепло, расходы за которое возместит Теплоэнерго. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия по итогам совместной акции АО "Теплоэнерго" и Радио Дача "Теплоэнерго платит по счетам", проходившей в эфире радиостанции весь октябрь.

По условиям акции радиослушатели присылали заявки на участие вместе с фотографиями оплаченной квитанции от Теплоэнерго. После этого в радиоэфире озвучивали две случайно выбранные фамилии из списка участников. Нижегородцы, услышав свою фамилию, должны были дозвониться в эфир, опередив второго претендента на победу.

Первому дозвонившемуся Теплоэнерго возвращало оплаченную по выигравшей квитанции сумму на лицевой счёт в виде аванса за следующий месяц.

Заявки на участие в акции прислали 264 нижегородца, находящихся на прямых расчетах с АО "Теплоэнерго" и получающих отдельные квитанции за теплоснабжение.

Всего 13 победителей получат октябрьские квитанции от АО "Теплоэнерго" с вычетом суммы оплаты.

Напомним, АО "Теплоэнерго" обслуживает свыше 1700 км теплосетей, охватывая две трети территории Нижнего Новгорода (семь из восьми районов, кроме Автозаводского).

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