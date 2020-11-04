Жителя Кстовского района поместили в психлечебницу после жестокого убийства родной сестры Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Жителя Кстовского района поместили в психлечебницу после жестокого убийства родной сестры. Об этом сообщили в региональном СУ СК 6 ноября 2020 года.

Следствием и судом установлено, что вечером в июне этого года в квартире дома с. Подлесово Кстовского района 50-летний мужчина беспричинно нанес несколько ножевых ранений родной сестре. В результате, 46-летняя женщина умерла.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина выявляет признаки хронического психического расстройства, которое лишает его способности осознавать опасность своих действий и руководить ими.

После этого, мужчину отправили на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.