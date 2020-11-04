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Общество

Глеб Никитин пригласил нижегородцев стать участниками волонтерского онлайн-лагеря

06 ноября 2020 14:09  [79] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей региона стать участниками первого международного волонтерского лагеря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Событие состоится в онлайн-формате с 13 по 14 ноября в рамках реализации программы "Волонтеры культуры" национального проекта "Культура".

"В Нижегородской области программа "Волонтеры культуры" дала серьезный импульс развитию добровольчества в сфере культуры. Мы открыли в регионе 14 волонтерских центров на базе учреждений культуры, реализовали флагманский проект "Культурный квест", разработали уникальную систему поощрения и мотивации волонтеров, которая с каждым днем совершенствуется и не имеет аналогов в России", - рассказал Глеб Никитин.

"Сейчас в нашем регионе насчитывается более 1,5 тысячи добровольцев в сфере культуры", – добавил губернатор.

"Волонтерский лагерь – это уникальная возможность стать частью международного культурного сотрудничества, посетить практическую образовательную площадку, а также обменяться опытом и знаниями на международной арене", - говорится в сообщении пресс-службы.

Главной темой образовательной программы лагеря станет популяризация волонтерской деятельности в сфере культуры. Занятия будут включать в себя панельные сессии и образовательные модули. Каждый участник сможет присоединиться к интенсивам в онлайн-формате.

Участником Международного волонтерского лагеря может стать гражданин России, а также лица в возрасте от 18 лет, проживающие в странах Европы и СНГ. Ознакомиться с программой и стать участником международного волонтерского лагеря можно на сайте проекта. Регистрация продлится до 11 ноября.

Напомним, программа "Волонтеры культуры" является одним из ключевых направлений национального проекта "Культура", утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

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