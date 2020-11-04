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Происшествия

Нижегородские таможенники впервые выявили посылку с экзотическим наркотиком из Африки

06 ноября 2020 14:37  [71] Происшествия

Фото: Приволжское таможенное управление

Сотрудники оперативной таможни в Нижнем Новгороде выявили в одной из посылок из Африки экзотическое вещество ибогаин. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

В пресс-службе уточнили, что данный наркотик попадает в поле зрения таможенников впервые.

Посылка поступила в адрес 38-летнего жителя Нижнего Новгорода из Южно-Африканской Республики - государства в южной части Африки. В отношении нижегородца возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков (ч.3 ст.229.1 УК РФ). Мужчине грозит до 20 лет колонии.

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