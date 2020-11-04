Более 30 тысяч человек получили допобразование в нижегородских вузах в рамках нацпроекта Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 6 ноября принял участие в дискуссии "Как университеты могут участвовать в переобучении населения", которая прошла в рамках форума "Университеты 2030: наука – компетенции - молодежь". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Миссия вузов сегодня – это не только обучение тех, кто окончил школу, но и организация непрерывного образования, обучения уже взрослых людей. Я убежден, что российские вузы должны способствовать решению задач, которые стоят перед страной, перед рынком труда. Их задача – найти наиболее эффективные инструменты. Министерство науки РФ считает дополнительное образование такой же важной частью миссии, как и основное назначение", - сказал присутствующий на форуме министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Глеб Никитин добавил, что тема непрерывного образования сегодня приобретает особое значение. Это связано с влиянием пандемии на рынок труда и ростом потребности в овладении узкими компетенциями, в частности, цифровыми.

"Помогает решать эти задачи федеральный проект "Новые возможности для каждого" национального проекта "Образование". Как раз на него и возложена задача создания условий для непрерывного образования граждан, повышения квалификации и обучения новым навыкам. Принципы, которые заложены в концепт "образование - на протяжении всей жизни", в текущий период экономики приобретают особо значимую роль. Программы ДПО – самый гибкий образовательный инструмент, реагирующий на запросы рынка и государства. Именно с их помощью можно провести тонкую настройку на те профессии, которые востребованы в настоящий момент", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области пояснил, что три региональных вуза - ННГУ имени Лобачевского, НГЛУ имени Добролюбова и НГТУ имени Алексеева - в 2019 году выиграли гранты на обучение граждан по программам дополнительного профессионального образования (ДПО) на сумму свыше 28 млн рублей. Около 30 тысяч человек уже обучились по программам непрерывного образования.

"Проект "Новые возможности для каждого", действительно, открыл массу новых возможностей как для вузов, так и для наших граждан. Он позволил перезагрузить институт программ повышения квалификации во многих университетах. А результаты его реализации продемонстрировали очень высокий спрос на программы в области ИТ, финансовой и юридической грамотности, программы психологического профиля. Собственно, проект ещё раз подтвердил, что одного образования на всю жизнь сегодня мало. Требуется постоянное обновление знаний, зачастую - и получение новых профессий", - отметил Глеб Никитин.

Как ранее сообщал губернатор, регион рассчитывает, что университетский научный форум станет в Нижегородской области ежегодным.