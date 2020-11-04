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Бизнес

АПЗ представил систему беспроводного управления сетями учёта энергоресурсов на всероссийском форуме

06 ноября 2020 14:54  [374] Бизнес

АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" представило приборы учета на всероссийском форуме муниципального сотрудничества "ОПК России – городскому хозяйству" в Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

В форуме участвовали руководители муниципальных образований республик Крым, Хакасия, Краснодарского края, а также Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны, Абхазии.

На форуме прошла презентация продукции предприятий ОПК России, созданной по программе диверсификации производства, для ЖКХ.

АО "АПЗ" совместно с АО "НИИ "Элпа" выступили официальными партнёрами и участниками форума от холдинга "Социум".

Они презентовали систему беспроводного автоматизированного управления сетями учёта энергоресурсов "ЭкоМатрикс", включающую первичные приборы расхода энергоресурсов (счётчики) производства АПЗ.

Участники форума отметили актуальность предложения и конкурентные преимущества системы "ЭкоМатрикс", такие как:

- простой, в том числе удалённый, доступ к данным учёта для ресурсоснабжающих организаций и потребителей;

- локализация разработки и производства всех элементов, постконтрактное сопровождение;

- удобство установки и эксплуатации системы без прокладки дополнительных коммуникаций;

- сбор данных в реальном времени;

- защищённость системы от возможности внешнего вмешательства и изменения контролируемых параметров и их значений;

- возможность контролировать как количественные, так и качественные параметры потребляемых энергоресурсов;

- легитимность данных контроля и учёта.

В ходе переговоров были получены предложения о внедрении системы в различных регионах страны. Систему "ЭкоМатрикс" решено включить в перечень приоритетных проектов холдинга муниципального развития "Каргасок" и Клуба руководителей муниципальной сферы для дальнейшего внедрения по программам цифровизации процессов муниципального хозяйства России.

Это откроет новые возможности в продвижении приборов учета АО "АПЗ" на рынке, отметили в пресс-службе завода.

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