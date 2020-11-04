Набережную реки Леметь благоустроили в Ардатове Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Набережную реки Леметь благоустроили в Ардатове. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что набережная – это второе общественное пространство в поселке, реализованное в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В прошлом году в Парке победы Ардатова была оборудована зона семейного отдыха "Семь + Я".

На набережной в соответствии с дизайн-проектом созданы прогулочная зона и зона отдыха, спортивная волейбольная площадка, пешеходные дорожки из брусчатки, лавочки и урны, шезлонги, беседка, качели, фонари. Также там установлен центральный арт-объект "Корвет", включающий в себя тоннельную и спиральную горки, вертикальный шест с колесами, винтовые и трубообразные спуски, альпинистскую стенку, подъемные канатные лестницы и многое другое.

Стоимость контракта на благоустройство составила 5,35 млн рублей. Средства были выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

Как ранее сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе в этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" благоустраиваются 129 общественных пространств и 125 дворов.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.