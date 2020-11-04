"ТНС энерго НН" и "НОКК" заключили соглашения о реструктуризации задолженности Общество

ПАО "ТНС энерго НН" и "Нижегородская областная коммунальная компания" заключили соглашения о реструктуризации задолженности за электроэнергию и по задолженности, образованной на основании ранее заключенного соглашения о реструктуризации от 1 октября 2015 года. Об этом сообщили в пресс-службе ТНС.

"В ходе переговоров с руководством АО "НОКК", при содействии правительства Нижегородской области, было принято решение на все периоды долга заключить и утвердить в судебном порядке мировые соглашения и соглашение о рассрочке оплаты задолженности. Одно из обязательных условий – своевременная оплата текущих счетов за электроэнергию, - прокомментировала договоренности управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Екатерина Вахитова.

"Задолженность на сумму в размере порядка 197 млн рублей сложилась на 1 сентября 2020 года из-за невыполнения условий предыдущего соглашения о реструктуризации. Условия заключаемого соглашения предполагают погашение данного долга в течение трех лет – с 2021 по 2023 годы. Кроме того, мы заключили соглашения о реструктуризации задолженности АО "НОКК" за потребленные энергоресурсы на сумму 133,5 млн рублей. Это действительно важное для наших компаний событие", - подчеркнул генеральный директор АО "НОКК" Владимир Лукин.

"Судебные тяжбы длились не первый год и, наконец, мы пришли к соглашению, которое устроило и нашу компанию, и ПАО "ТНС энерго НН". Я выражаю благодарность Екатерине Динаровне Вахитовой, руководителю ПАО "ТНС энерго НН", за активное взаимодействие по данному вопросу. Надеемся, что наше сотрудничество в дальнейшем будет таким же плодотворным и конструктивным", - резюмировал он.