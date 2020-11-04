Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Спорт
06 ноября 2020 16:01  [193] БК "НН" возвращает деньги за отмененные матчи
31 октября 2020 11:58  [432] Глеб Никитин получил благодарность президента Международной федерации скейтбординга
27 октября 2020 18:50  [376] Центр единоборств открылся на стадионе "Нижний Новгород"
26 октября 2020 15:56  [1752] Три миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова
25 октября 2020 11:00  [351] "Школа вратарей имени Коноваленко" открылась в Дальнеконстантиновском районе
23 октября 2020 16:44  [738] ФОК построят в Кстовском районе
22 октября 2020 14:35  [508] Самый ожидаемый бой с Хабибом Нурмагомедовым можно посмотреть на канале UFC ТВ в Wink
21 октября 2020 16:38  [435] БК "НН" переносит матчи Лиги Чемпионов и уходит на карантин по COVID-19
20 октября 2020 09:43  [1696] ХК "Торпедо" уступил аутсайдеру чемпионата - команде из Китая
19 октября 2020 16:34  [619] Нижегородские спортивные секции во время каникул будут работать в штатном режиме
Спорт

БК "НН" возвращает деньги за отмененные матчи

06 ноября 2020 16:01  [193] Спорт

Фото: с сайта БК "НН"

Баскетбольный клуб "НН" возвращает деньги владельцам абонементов за отмененные матчи. Об этом сообщается на сайте клуба.

В частности, обладатели абонементов на сезон 2020-2021 смогут получить денежную компенсацию за отмененные матчи Лиги Чемпионов.

По регламенту групповой части турнира, БК "НН" должен был принять участие в 14 матчах, семь из которых планировались на домашней площадке. Однако из-за ситуации с коронавирусом Совет Лиги Чемпионов принял решение изменить формат регулярного сезона, сократив количество команд в группе до четырех, а число игр до шести - по три дома и на выезде.

Поскольку БК "НН" открыл продажу сезонных абонементов до официального заявления Лиги, то в стоимости были учтены семь, а не три домашних матча. В связи с этим клуб вернет часть средств.

Сумма возврата будет рассчитываться, исходя из ценовой категории матча и занимаемого места.

При этом будет применяться вычет скидки, заложенной в стоимость абонемента при его приобретении. Подробнее о возврате можно узнать на сайте клуба.

Возврат средств будет осуществляться тем же способом, каким был оплачен абонемент.

Для оформления возврата средств необходимо:

- скачать заявление на возврат по ссылке: https://yadi.sk/i/KWGHUL5DmzyP4w

- выбрать форму заявления, подходящую под форму оплаты при покупке абонемента (картой на сайте, картой в офисе или наличными)

- заполнить заявление, сумму возврата можно уточнить по номеру +7 (910) 106-73-96

- направить сканированную копию заявления на адрес электронной почты: tickets@nn-basket.ru

По факту получения заявления должен связаться менеджер клуба.

За более подробной информацией по возврату средств также можно обращаться по телефону: +7 (910) 106-73-96.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph