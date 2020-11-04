БК "НН" возвращает деньги за отмененные матчи

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Баскетбольный клуб "НН" возвращает деньги владельцам абонементов за отмененные матчи. Об этом сообщается на сайте клуба.
В частности, обладатели абонементов на сезон 2020-2021 смогут получить денежную компенсацию за отмененные матчи Лиги Чемпионов.
По регламенту групповой части турнира, БК "НН" должен был принять участие в 14 матчах, семь из которых планировались на домашней площадке. Однако из-за ситуации с коронавирусом Совет Лиги Чемпионов принял решение изменить формат регулярного сезона, сократив количество команд в группе до четырех, а число игр до шести - по три дома и на выезде.
Поскольку БК "НН" открыл продажу сезонных абонементов до официального заявления Лиги, то в стоимости были учтены семь, а не три домашних матча. В связи с этим клуб вернет часть средств.
Сумма возврата будет рассчитываться, исходя из ценовой категории матча и занимаемого места.
При этом будет применяться вычет скидки, заложенной в стоимость абонемента при его приобретении. Подробнее о возврате можно узнать на сайте клуба.
Возврат средств будет осуществляться тем же способом, каким был оплачен абонемент.
Для оформления возврата средств необходимо:
- скачать заявление на возврат по ссылке: https://yadi.sk/i/KWGHUL5DmzyP4w
- выбрать форму заявления, подходящую под форму оплаты при покупке абонемента (картой на сайте, картой в офисе или наличными)
- заполнить заявление, сумму возврата можно уточнить по номеру +7 (910) 106-73-96
- направить сканированную копию заявления на адрес электронной почты: tickets@nn-basket.ru
По факту получения заявления должен связаться менеджер клуба.
За более подробной информацией по возврату средств также можно обращаться по телефону: +7 (910) 106-73-96.
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