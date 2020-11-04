Скончался Михаил Жванецкий на 87 году жизни Общество

Фото: С сайта Михаила Жванецкого

Российский писатель-сатирик, киносценарист, телеведущий и актер Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни.

О смерти актера сообщила певица Алла Пугачева в своем аккаунте сети Instagram.

"Вот и все. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце. #Жванецкий#гений умер", - написала Алла Пугачева.

Напомним, что Михаил Жванецкий собирался приехать с концертной программой в Нижний Новгород в марте 2020 года, однако мероприятие отменили. На сайте артиста сообщалось, что он также отменял все концерты в январе. Они должны были пройти в Германии.

"К сожалению, из-за болезни Михаила Жванецкого концерты в январе 2020 года не состоятся… Он очень хотел приехать на встречу с дорогими зрителями Германии, но врачи настояли на его госпитализации", - сообщали тогда организаторы концертов.

Также на своем сайте артист опубликовал обращение к зрителям:

"Лечусь. Ещё не в той форме, чтобы выходить на сцену", - написал он, предположив, что сможет вернуться к зрителям в июне.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей.