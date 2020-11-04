Скончался Михаил Жванецкий на 87 году жизни

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Российский писатель-сатирик, киносценарист, телеведущий и актер Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни.
О смерти актера сообщила певица Алла Пугачева в своем аккаунте сети Instagram.
"Вот и все. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце. #Жванецкий#гений умер", - написала Алла Пугачева.
Напомним, что Михаил Жванецкий собирался приехать с концертной программой в Нижний Новгород в марте 2020 года, однако мероприятие отменили. На сайте артиста сообщалось, что он также отменял все концерты в январе. Они должны были пройти в Германии.
"К сожалению, из-за болезни Михаила Жванецкого концерты в январе 2020 года не состоятся… Он очень хотел приехать на встречу с дорогими зрителями Германии, но врачи настояли на его госпитализации", - сообщали тогда организаторы концертов.
Также на своем сайте артист опубликовал обращение к зрителям:
"Лечусь. Ещё не в той форме, чтобы выходить на сцену", - написал он, предположив, что сможет вернуться к зрителям в июне.
Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей.
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